20:19, 5 февраля 2026

Глава Минфина США пригрозил России

Глава Минфина США Бессент: У Вашингтона заготовлен пакет санкций против России
Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У США заготовлен пакет санкций против России, введение которого зависит от хода переговоров по Украине. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, передает Reuters.

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — подчеркнул глава Минфина.

По словам Бессента, Вашингтон может продолжить давление против Москвы за счет возможных дополнительных ограничений против так называемого «теневого флота».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что США подготовили новые санкции против России, однако признаки их реализации на данный момент отсутствуют.

