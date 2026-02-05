Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:17, 5 февраля 2026Ценности

Известная певица прикрыла тело фейковыми долларами

Американская певица Эддисон Рей на фото прикрыла тело фейковыми долларами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @addisonraee

Американская певица и актриса Эддисон Рей поделилась снимками в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя блогерша снялась в прозрачном платье, прикрыв тело фейковыми долларами. Автором наряда выступили лондонские дизайнеры Наташа Сомервилл и Франческа Каппер, которые четыре дня вручную пришивали банкноты к платью знаменитости.

В ноябре 2022 года Рей посетила ежегодный гала-концерт Art + Film Gala LACMA в откровенном наряде. Телезвезда появилась на мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, в винтажном платье бренда Jean Louis de Scherrer из полупрозрачной ткани, покрытой блестящими камнями и кристаллами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уже огромная уступка». Зеленский высказался о завершении конфликта и «ужасной потере» Украины

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Повышение цен на такси в непогоду предложили ограничить

    Перечислены скрытые возможности iPhone

    Британская актриса скончалась в возрасте 104 лет

    Тюремщица решила завести ребенка от заключенного и занималась с ним сексом каждый день

    Отец элегантно проучил директора школы за наплевательское отношение к буллингу его сына

    Известная певица прикрыла тело фейковыми долларами

    В Европе посмеялись над санкциями ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok