Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 5 февраля 2026Силовые структуры

Кассирша в аэропорту Внуково продала бумажек на миллионы рублей

Суд дал 4,5 года кассиру за продажу фальшивых авиабилетов в аэропорту Внуково
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 4,5 года лишения свободы кассира за продажу фальшивых авиабилетов в столичном аэропорту Внуково. Об этом пишет «МК».

По версии следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года от мошенницы пострадал 21 человек, которым она продала бумажки за три миллиона рублей. Афера вскрылась, когда обманутые граждане обратились в полицию.

В 2014 году женщина арендовала помещение под авиакассу в аэропорту Внуково, где продавала проездные документы на рейсы в Турцию и Узбекистан. Кассир получала деньги, но отдавала покупателям распечатанные на принтере листы А4, которые внешне выглядели как билеты. Позже она отправляла покупателям официально оформленные документы, но через некоторое время ей понадобились деньги и она перестала выписывать им билеты.

Женщина пояснила следователям, что ей срочно требовались средства, поэтому она сначала пускала деньги клиентов в оборот, а потом уже выкупала билеты. Летом 2024 года ей повысили стоимость аренды, а ее брат попал в неприятную ситуацию и попросил материальную помощь.

Ранее сообщалось, что более 25 россиян застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента из Благовещенска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    В сети возмутились вернувшей популярный тренд Марго Робби в откровенном образе

    Российских юниоров допустили до международных турниров по водным видам спорта

    Стало известно о проблемах ВСУ из-за борьбы с российскими дронами со Starlink

    Три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу

    ЦБ захотел разобраться с качеством ипотеки

    Названа система для создания защитного купола над Россией

    Невролог объяснила причины подергивания конечностей в момент засыпания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok