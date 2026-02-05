Кассирша в аэропорту Внуково продала бумажек на миллионы рублей

Суд дал 4,5 года кассиру за продажу фальшивых авиабилетов в аэропорту Внуково

Суд приговорил к 4,5 года лишения свободы кассира за продажу фальшивых авиабилетов в столичном аэропорту Внуково. Об этом пишет «МК».

По версии следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года от мошенницы пострадал 21 человек, которым она продала бумажки за три миллиона рублей. Афера вскрылась, когда обманутые граждане обратились в полицию.

В 2014 году женщина арендовала помещение под авиакассу в аэропорту Внуково, где продавала проездные документы на рейсы в Турцию и Узбекистан. Кассир получала деньги, но отдавала покупателям распечатанные на принтере листы А4, которые внешне выглядели как билеты. Позже она отправляла покупателям официально оформленные документы, но через некоторое время ей понадобились деньги и она перестала выписывать им билеты.

Женщина пояснила следователям, что ей срочно требовались средства, поэтому она сначала пускала деньги клиентов в оборот, а потом уже выкупала билеты. Летом 2024 года ей повысили стоимость аренды, а ее брат попал в неприятную ситуацию и попросил материальную помощь.

