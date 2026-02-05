Лавров ответил на попытки Макрона выйти на контакт с Путиным фразой «просто позвони»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о намерении президента Франции Эммануэля Макрона провести контакты с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их несерьезными. С таким заявлением он выступил в беседе с RT, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что если инициативы французского лидера будут носить серьезный характер, то президент России даст на них «конкретную и практическую реакцию».

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

После этого, 3 февраля, он раскрыл, что подготовка к контактам с президентом России ведется на техническом уровне. По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.