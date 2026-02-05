Реклама

11:35, 5 февраля 2026

Звезда известного шоу нарвался на мошенников и «потерял все»

Звезда The X Factor Слимани рассказал, что потерял много денег из-за мошенников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Звезда известного британского музыкального шоу The X Factor Чико Слимани рассказал о том, как он однажды решил инвестировать в бизнес и нарвался на мошенников. В разговоре с The Sun он отметил, что тогда «потерял все».

По словам Слимани, в 2014 году он и его друзья вложили много денег в бизнес в Дубае. «К сожалению, нас обманули, и мы потеряли все. А потом я подумал: "Ладно, значит, для меня есть другой, более масштабный план"», — вспомнил он.

Телезвезда добавил, что после этого разработал собственную фитнес-программу BlockFit, которую впоследствии стала использовать сеть фитнес-клубов в Великобритании. Благодаря этому он смог справиться с финансовыми трудностями.

Ранее стало известно, что победитель The X Factor Майлз Стивенсон получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Уточнялось, что это произошло во время игры в футбол.

The X Factor — британское шоу талантов, в эфире которого участники демонстрировали свои вокальные данные. Программа выходила на канале ITV c 2004 по 2008 год. Аналоги проекта были выпущены в США, Австралии, Германии, России и других странах.

