Люди пострадали при ЧП на российской шахте

Четыре человека пострадали при ЧП на шахте «Садкинская» в Ростовской области

В Ростовской области четыре человека пострадали при ЧП на шахте «Садкинская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«На шахте "Садкинская" ООО "Шахтоуправление "Садкинское" в Белокалитвинском районе произошел локальный несчастный случай», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в подготовительном забое во время заряжания оборудования взорвался один из зарядов. Пострадали четыре горняка. Всех их удалось эвакуировать на поверхность для последующей госпитализации.

Ранее в Кемеровской области горная порода обрушилась на шахте «Ерунаковская 8». В это время на шахте работали горняки. 151 человека эвакуировали, никто из них не пострадал.