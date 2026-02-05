Мальчик проплыл четыре километра ради спасения унесенной в море семьи

В Австралии 13-летний мальчик проплыл четыре километра ради спасения семьи

В Австралии 13-летний мальчик прослыл героем, после того как помог спасти свою семью, застрявшую посреди моря. Об этом сообщает abc.net.au.

Подросток, его 47-летняя мать, 12-летний брат и 8-летняя сестра вышли в море на каяках и надувных досках для гребли. Они не планировали отплывать далеко от берега, как вдруг поднялся сильный ветер и унес семью в открытое море.

Спасти всех решил 13-летний мальчик. Он отделился от родственников и направился к берегу на каяке, который ему вскоре пришлось бросить из-за сильных волн. Изначально подросток был в спасательном жилете, но спустя два часа избавился и от него. Путь до суши занял у него еще два часа. Всего мальчик проплыл четыре километра.

Добравшись до берега, подросток нашел спасателей и рассказал им о бедственном положении родных. Начались поиски. Спустя час женщину и двух детей обнаружили в 14 километрах от берега. Они держались над поверхностью воды, цепляясь за доску.

Командир морской спасательной службы Naturaliste Пол Бресланд описал поступок подростка как нечто сверхчеловеческое. Он также похвалил мать мальчика, которая в течение нескольких часов поддерживала детей и не давала им сдаться. Пострадавших уже выписали из больницы, с ними все в порядке.

