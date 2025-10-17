Трехлетний ребенок спас матери жизнь и получил мороженое в качестве награды

В США трехлетний ребенок спас жизнь матери, страдающей от эпилепсии

В городе Понтиак, США, трехлетний мальчик спас жизнь матери, прослыл героем и получил мороженое в качестве награды. Об этом сообщает WXYZ.

Шантелл Вудс, мать юного героя, рассказала, что ее сын Коди помог ей после эпилептического припадка. Женщина что-то готовила, как вдруг у нее закружилась голова. Она села на диван, у нее начался эпилептический припадок, и она потеряла сознание. В это время с ней в доме находился только ее ребенок.

Коди тут же схватил телефон матери, поднес к ее лицу, чтобы разблокировать экран, и позвонил ее подруге Кайе. По словам женщины, мальчик крикнул ей в трубку: «Помоги маме». «Он просто мой герой», — заявила Шантелл.

Женщина объяснила, что припадки случаются у нее часто. Коди уже был их свидетелем, поэтому знал, что в такие моменты должен звать кого-то на помощь. Горожане, узнав о героизме мальчика, пообещали угощать его мороженым до конца года.

