Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:54, 17 октября 2025Из жизни

Трехлетний ребенок спас матери жизнь и получил мороженое в качестве награды

В США трехлетний ребенок спас жизнь матери, страдающей от эпилепсии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lori Sparkia / Shutterstock / Fotodom

В городе Понтиак, США, трехлетний мальчик спас жизнь матери, прослыл героем и получил мороженое в качестве награды. Об этом сообщает WXYZ.

Шантелл Вудс, мать юного героя, рассказала, что ее сын Коди помог ей после эпилептического припадка. Женщина что-то готовила, как вдруг у нее закружилась голова. Она села на диван, у нее начался эпилептический припадок, и она потеряла сознание. В это время с ней в доме находился только ее ребенок.

Коди тут же схватил телефон матери, поднес к ее лицу, чтобы разблокировать экран, и позвонил ее подруге Кайе. По словам женщины, мальчик крикнул ей в трубку: «Помоги маме». «Он просто мой герой», — заявила Шантелл.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Женщина объяснила, что припадки случаются у нее часто. Коди уже был их свидетелем, поэтому знал, что в такие моменты должен звать кого-то на помощь. Горожане, узнав о героизме мальчика, пообещали угощать его мороженым до конца года.

Ранее сообщалось, что в США первоклассник из штата Айова передал водителю школьного автобуса записку и спас мать от жестокого похитителя. Накануне ночью тот избил женщину ногами и сломал ей два ребра.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    В России воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

    Двое россиян обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам

    В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Россиянин расправился с арендодателем квартиры

    Десятки пассажиров рейса из Турции в Москву остались без багажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости