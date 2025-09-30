Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

People: В США первоклассник их Айовы спас мать от жестокого похитителя

В США первоклассник из штата Айова передал водителю школьного автобуса записку и спас мать от жестокого похитителя. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 24 сентября в городке Уэстгейт. Шестилетний мальчик сел утром в школьный автобус и передал водителю клочок бумаги, на котором было написано: «Позвоните в 911». Водитель так и поступил, и вскоре в дом мальчика приехала полиция.

Сотрудники обнаружили в здании мать первоклассника, которую против ее воли удерживал 29-летний Гленрой Миллер с Багамских островов. Выяснилось, что накануне ночью он несколько раз избивал женщину ногами и сломал ей два ребра. Вызвать полицию и скорую самостоятельно американка не могла, поэтому написала записку и попросила сына передать ее, когда он пойдет в школу.

Миллера арестовали и обвинили в вооруженном похищении человека, нанесении побоев и домашнем насилии с целью нанесения тяжких телесных повреждений. Мужчина находится за решеткой. Кроме того, им заинтересовались таможенная и миграционная службы. Кем он приходится пострадавшей и ее сыну, не уточняется.

