Медведев указал на признаки воплощения в жизнь одной конспирологической теории

Медведев: Возможности США как мирового гегемона истощены

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможности США как мирового гегемона истощены, и указал на признаки воплощения в жизнь одной конспирологической теории — создания в Северной Америке особого технократического общества «Технат». Его мнение опубликовано в авторской колонке на сайте РИА Новости.

Речь идет об обществе, власть в котором якобы должна принадлежать ученым и инженерам, а само государство представлять собой не только территорию США, но также Канаду, Гренландию, северную часть Южной Америки, включая Венесуэлу и Колумбию в качестве ресурсных баз.

«Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности», — обозначил Медведев.

Зампред Совбеза также выразил мнение, что сил на мировое владычество у США не хватает, и на сегодняшний день признающие это некоторые представители команды главы Белого дома Дональда Трампа ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям. «То есть к фактической утрате ими глобального доминирования», — заключил он.

Ранее Медведев отреагировал на истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений картинкой и фразой из «Игры престолов».

