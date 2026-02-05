Минздрав опубликовал девять схем лечения коронавируса в домашних условиях

Минздрав утвердил девять схем лечения коронавируса в домашних условиях

Минздрав утвердил девять схем лечения коронавируса в домашних условиях. Рекомендации со ссылкой на документы министерства опубликовал ТАСС.

В министерстве уточнили, что конкретную схему лечения в домашних условиях определяет врач, исходя из оценки состояния пациента. Для пациентов с легким и среднетяжелым течением, в том числе с высоким риском прогрессирования до тяжелого течения заболевания, предусмотрено разное лечение.

В документе подробно описано назначение противовирусных препаратов прямого действия пациентам с разным течением болезни: лечение предполагает определенные сочетания противовирусных средств и лекарств для снятия симптомов, например, арбидола, фавипиравира, «МИР-19», парацетамола, интерферона, молнупиравира, порошка для ингаляций и других в зависимости от состояния пациента.

Ранее также Минздрав России утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней.