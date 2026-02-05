Москалькова рассказала подробности о переговорах с украинским омбудсменом

Москалькова рассказала о переговорах с омбудсменом Украины Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что проводит переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Пост появился в Telegram-канале Москальковой.

«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», — написала она, отметив, что переговоры проходят на территории Белоруссии.

По словам омбудсмена, ей также удалось передать письма российским военным, находящимся в плену.

Об обмене пленными России и Украины стало известно 5 февраля. С территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен. На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь.