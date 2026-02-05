Реклама

14:03, 5 февраля 2026

Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

Японец выследил бывшую возлюбленную при помощи мягкой игрушки и убил ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: dourleak / Shutterstock / Fotodom  

В Японии бывший партнер выследил беременную женщину при помощи GPS-трекера и расправился с ней. Об этом сообщает South China Morning Post.

28-летний Такуми Оучи состоял в отношениях с женщиной по имени Комацумото менее года. Они расстались в 2024 году. Однако мужчина не мог принять разрыва и продолжал писать и звонить бывшей возлюбленной. Тогда она заблокировала его. Через некоторое время Комацумото вышла замуж и забеременела. Оучи узнал об этом и решил отомстить ей.

По данным полиции префектуры Ибараки, японец отправил родителям Комацумото мягкую игрушку с GPS-трекером внутри, выдав ее за приз в лотерее от парка развлечений. Ничего не подозревающая женщина забрала подарок к себе домой. Это позволило преступнику узнать ее точный адрес и проникнуть к ней в квартиру 31 декабря 2025 года, когда мужа не было дома. Оказавшись внутри, он напал на женщину, избил ее и несколько раз ударил ножом. По словам следователей, жертва до последнего пыталась защитить ребенка, из-за чего на ее руках остались синяки.

Арестованный мужчина отрицает обвинения в расправе, однако его опознали по записям камер видеонаблюдения возле дома Комацумото.

В мае в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года жила в доме с останками старшего брата. Следователи заподозрили, что японка не сообщила о смерти брата, чтобы получать его пенсию.

