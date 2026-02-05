Реклама

Из жизни
20:11, 5 февраля 2026Из жизни

Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

В США мужчина убил жену в День святого Валентина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pranay Chandra Singh / Shutterstock / Fotodom

Жителя США признали виновным в расправе над женой. Об этом сообщает WDRB.

Жюри присяжных вынесло вердикт Тейлору Майеру, который расправился с 36-летней женщиной в их доме, пока там находились дети. Адвокат мужчины утверждает, что он совершил преступление, будучи в состоянии аффекта, потому что заподозрил жену в неверности. Это произошло в феврале 2025 года — в День святого Валентина.

В полицию позвонил друг женщины, который слышал ее крики о помощи. Тейлор сам открыл правоохранителям дверь гаража. Женщину нашли без признаков жизни со множественными травмами. Следствие установило, что мужчина душил и избивал ее, прежде чем нанести 40 ударов ножом. После этого он отправил фотографии с места преступления родственникам жертвы. Он объяснил свое поведение ревностью: супруга показалась ему отстраненной, когда они вместе отмечали День всех влюбленных. По его словам, он также получил накануне снимок, где жена держалась за руки с коллегой.

Приговор Тейлору Майеру, который все это время содержался в тюрьме без права на залог, будет вынесен 20 февраля.

Ранее сообщалось, что мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальное обвинение в расправе над ней. Он расчленил ее и перемолол в блендере.

