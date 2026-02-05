Реклама

Из жизни
10:27, 5 февраля 2026Из жизни

Мужчины перепутали поминки со шведским столом ресторана и наелись бесплатно

В Таиланде иностранцы перепутали поминки с рестораном и бесплатно наелись
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anze Furlan / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде, в провинции Накхонситхаммарат, иностранцы перепутали поминки со шведским столом ресторана. Об этом пишет The Thaiger.

Происшествия произошли дважды — 31 января и 2 февраля. Чаранторн Чареомкиад снял на видео, что среди гостей, пришедших на поминки после похорон, сидят несколько мужчин-европейцев. После того как иностранцы наелись, им объяснили, что это поминки, а не ресторан. Мужчины извинились и поблагодарили семью усопшего за бесплатную еду.

Через два дня Чареомкиад стал свидетелем точно такой же ситуации с другой группой туристов. «И снова пришли иностранцы, ха-ха. Это похороны! Они спросили, ресторан это или нет. В любом случае мы угостили их. Они были удивлены и обрадованы», — написал таец.

Как пишет The Thaiger, в Таиланде принято накрывать столы с обильным угощением на улице для всех участников похорон, чтобы отблагодарить их за уважение к усопшему и его семье. В сети поведение случайных гостей поминок оценили неоднозначно. Одни тайцы сочли случившееся просто забавным происшествием. Другие заявили, что иностранцы, возможно, знали о традиции и пришли специально, чтобы бесплатно поесть.

Ранее сообщалось, что в Таиланде житель провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. По какой причине произошла ошибка, неизвестно.

