14:24, 5 февраля 2026

На Украине раскрыли подробности противодействия российским дронам со Starlink

Федоров: Киев начал верификацию терминалов Starlink для восстановления работы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина начала верификацию терминалов Starlink для восстановления их работы и включения в так называемый «белый список». Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Мы продолжаем верифицировать терминалы Starlink. Первая партия терминалов, попавших в "белый список", уже работает», — раскрыл он.

По его словам, российские терминалы Starlink уже заблокированы. Информация о перебоях в работе терминалов появилась 5 февраля. Российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «Zаписки Vетерана» в Telegram заявил о массовом отключении терминалов Starlink как у российской, так и у украинской армии.

Позднее украинский военнослужащий с позывным Алекс подтвердил отключение части терминалов Starlink в Вооруженных силах Украины.

