На Украине высказались о президентских выборах во время боевых действий

Нардеп Шуляк: Президентских выборов на Украине во время конфликта не будет

Президентские выборы во время ведения боевых действий проводиться не будут. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Елена Шуляк, передает «УНИАН» в Telegram-канале.

«На Украине выборы во время войны проводить не будут — подготовка идет только к послевоенному голосованию», — высказалась она.

При этом уточняется, что введение онлайн-голосования и голосования по почте на первых после окончания украинского конфликта президентских выборах не планируется из-за рисков безопасности.

В конце декабря 2025 года стало известно, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.