Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:42, 5 февраля 2026Мир

На Западе призвали Зеленского не надеяться на присутствие европейцев на переговорах

Меркурис: Зеленский готов на все, чтобы привлечь европейцев к переговорам в ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на все, чтобы привлечь европейцев к переговорам в ОАЭ. Он призвал политика не надеяться на присутствие западных союзников в Абу-Даби.

«Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что ЕС не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби», — считает эксперт.

По его словам, украинский лидер может попытаться договориться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы тот одобрил допуск европейских политиков на переговоры.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В Киеве поспорили из-за подписания мирного соглашения с Россией

    Тревел-блогер описал жизнь в Лондоне словами «европейская столица краж»

    Раскрыты неочевидные причины развития деменции

    Привычка мочиться в душе довела мужчину до появления неожиданного рефлекса

    Появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Госслужащий заполучил миллиард рублей на обслуживании домов российских военных

    Посол предостерег Великобританию от изъятия российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok