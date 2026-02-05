Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

УЗГА начал испытания двигателя ВК-800 для самолетов «Байкал» и «Освей»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) рассказал о начале испытаний турбовинтового двигателя ВК-800, который будут устанавливать на самолет «Байкал», учебно-тренировочный УТС-800, чешский L-410 и российско-белорусский «Освей». Об этом в комментарии РИА Новости рассказал представитель предприятия.

Первый полет с этим двигателем «Байкал» совершил в декабре прошлого года. До этого испытания проходили и проходят сейчас на летающей лаборатории Як-40 ЛЛ. В перспективе в текущем году впервые поднимется в воздух с новой силовой установкой самолет УТС-800.

Мощность ВК-800 составит от 807 до 877 лошадиных сил в зависимости от модификации. Двигатель впервые демонстрируется на выставке «Дронтех».

Собеседник не уточнил, когда предполагается сертификация силовой установки, без которой поставка самолета заказчикам невозможна. Отсутствие отечественного двигателя называли одной из главных причин задержки с производством «Байкала».

Летом прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что поставки самолета «Байкал» должны начаться к концу 2026 года. Тогда он говорил, что работа над сертификацией ВК-800 закончится уже в 2025 году. Такие сроки назывались на фоне заявления полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева о том, что проект зашел в тупик и ожидать поставок машин не стоит.