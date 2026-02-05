Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 5 февраля 2026Экономика

Налоговую систему в России призвали сделать справедливой

Слуцкий: Законы о налогах должны вступать в силу через год после публикации
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах, способные сделать положение людей и бизнеса хуже, должны вступать в силу как минимум через год после их официальной публикации. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, это нужно, чтобы представители бизнеса не просыпались вдруг в новых реалиях уже через месяц после публикации закона, цитирует его «Газета.Ru».

Соответствующий законопроект Слуцкий внес с Госдуму в четверг, 5 февраля.

Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям

Леонид Слуцкийлидер ЛДПР

Так, он призвал сделать налоговую систему в стране справедливой и предсказуемой. Для этого, по мнению Слуцкого, необходимо убрать эффект внезапности, что позволит ведущим бизнес жителям страны быть уверенными в завтрашнем дне.

В течение года после публикации закона, продолжил глава партии, люди и бизнес смогут адаптироваться, спокойно пересчитать планы и изменить учет. Вместе с тем все, что улучшает положение налогоплательщиков — это касается всевозможных льгот и послаблений — сможет вступать в силу сразу, подытожил он.

Ранее в Центробанке признали, что повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов в начале 2026 года привело к росту потребительских цен в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Обвиненному в клевете бывшему депутату Госдумы стало плохо в зале суда

    Угрожавшая взорвать Красную площадь и поджечь Ленина попала на видео

    Биткоин рухнул до минимума со дня победы Трампа на президентских выборах

    Муж Бородиной покинул съемки шоу из-за ее бывшего супруга

    Самовольный ремонт в квартире Ходченковой лишил воды 13 квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok