Налоговую систему в России призвали сделать справедливой

Слуцкий: Законы о налогах должны вступать в силу через год после публикации

Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах, способные сделать положение людей и бизнеса хуже, должны вступать в силу как минимум через год после их официальной публикации. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, это нужно, чтобы представители бизнеса не просыпались вдруг в новых реалиях уже через месяц после публикации закона, цитирует его «Газета.Ru».

Соответствующий законопроект Слуцкий внес с Госдуму в четверг, 5 февраля.

Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

Так, он призвал сделать налоговую систему в стране справедливой и предсказуемой. Для этого, по мнению Слуцкого, необходимо убрать эффект внезапности, что позволит ведущим бизнес жителям страны быть уверенными в завтрашнем дне.

В течение года после публикации закона, продолжил глава партии, люди и бизнес смогут адаптироваться, спокойно пересчитать планы и изменить учет. Вместе с тем все, что улучшает положение налогоплательщиков — это касается всевозможных льгот и послаблений — сможет вступать в силу сразу, подытожил он.

Ранее в Центробанке признали, что повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов в начале 2026 года привело к росту потребительских цен в России.