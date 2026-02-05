Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

Автоэксперт Хайцеэр: Машины со сложной электроникой уязвимы на морозе

Сбой систем безопасности в премиальных китайских автомобилях при низких температурах связан с их сложной электроникой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Но недостатки текущих моделей производители исправляют в последующих, отметил он в разговоре с Национальной службой новостей.

«Модельный ряд быстро меняется, ошибки предыдущих поколений постепенно исправляются. Пока что мы покупаем машины за очень большие деньги с непредсказуемым результатом, предполагая, что результат будет улучшаться», — заявил он.

По словам Хайцеэра, автомобили со сложной электроникой уязвимы чаще. Он уточнил, что аналогичные сбои иногда фиксируют и у европейских машин, но это, как правило, связано с радиопомехами, а не с морозами. Эксперт отметил, что в некоторых китайских машинах «есть незащищенные детали, от проводов до каких-то других систем». «Будут ли на этот счет проводиться какие-то отзывные кампании, будут ли сделаны выводы, покажет время», — подытожил он.

Поводом для комментария стала распространившаяся ранее информация о жалобах владельцев автомобилей марки Exeed. Водители указывают на серьезные неисправности, возникающие в их машинах при минусовой температуре. Так, во время движения могут внезапно отключаться системы безопасности. Дополнительной проблемой для многих автовладельцев стали резкие посторонние звуки из динамиков, которые не реагируют на стандартные настройки.