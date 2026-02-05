Реклама

Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

МИД России: Лавров и глава МИД Швейцарии Кассис 6 февраля обсудят кризис ОБСЕ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу на встрече в Москве 6 февраля обсудят пути преодоления глубокого кризиса организации. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах, в том числе для развязывания антироссийской истерии», — отметили в МИД.

В сообщении указано, что Финляндия во время председательства в ОБСЕ в 2025 году не справилась с ролью «честного брокера», усугубив кризис организации. В частности, страна не предприняла мер для восстановления нормальной работы в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях безопасности.

