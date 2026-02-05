Названы самые плохо продаваемые марки машин в России

«Автостат»: Продажи Exeed, Lixiang и Omoda упали более чем на 40 процентов

По итогам 2025 года только восемь из двадцати популярных автомобильных марок на российском рынке смогли увеличить объемы реализации. Продажи остальных 12 производителей зафиксировали спад, пишет «Автостат». Наибольшие потери пришлись на Exeed (с учетом Exlantix падение на 46,9 процента), Lixiang (43,6 процента) и Omoda (41,9 процента).

Среди брендов с отрицательными показателями относительно наименьшее падение показал Haval — его продажи снизились на 9,1 процента. Реализация остальных марок ухудшилась заметнее — от 24,4 до 46,9 процента. В этом списке оказались и лидеры по объемам годовых продаж — Lada (спад на 24,4 процента), Chery (на 36,4 процента) и Geely (на 36,9 процента). Как было сказано выше, хуже всего ситуация у Exeed, Lixiang и Omoda.

Среди восьми успешных марок наилучшие показатели у Solaris (рост на 132 процента) и Xcite (на 131,5 процента) — увеличение продаж в 2,3 раза. На 96,5 процента выросли показатели Belgee. Чуть более чем на 40 процентов прибавили Hongqi, Toyota и BMW. Аналитики напоминают, что две последние представлены на рынке неофициально. Небольшой, но все же рост показали GAC (6,1 процента) и Jetour (3,9 процента).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что по итогам минувшего января в России зафиксирован резкий спад на рынке грузовых машин (на 44 процента).