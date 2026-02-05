Названы самые подешевевшие в России автомобили

«Авто.ру бизнес»: Lada Aura и Lada Largus — самые подешевевшие машины в России

Сразу две модели отечественного концерна «АвтоВАЗ» вошли в список самых подешевевших машин в России в начале 2026 года. Об этом свидетельствуют данные портала «Авто.ру бизнес», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

На первой строчке рейтинга оказался удлиненный бизнес-седан Lada Aura. Его стоимость по итогам января упала на 6,5 процента и составила 2,55 миллиона рублей. Второе место занял компактный универсал Lada Largus, цена которого за отчетный период сократилась на 2 процента, до 1,85 миллиона рублей. Топ-3 замкнул компактный кроссовер премиум-класса Exeed LX, потерявший в стоимости 1,5 процента (до 3,21 миллиона).

Китайские бренды в начале года, напротив, продолжили повышать цены на свои автомобили в России. Так, средняя стоимость легковушки производства КНР в январе увеличилась на 3 процента и достигла 3,94 миллиона рублей.

Подобной ценовой стратегией, поясняют эксперты, дилеры пытаются покрыть растущие издержки на фоне стремительного падения спроса. Впрочем, добиться этого им будет крайне сложно с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, низкой доступности автозаймов и регулярного повышения утильсбора. В сложившихся реалиях, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого восстановления продаж машин в России не приходится. Если это и произойдет, то не раньше весны этого года, констатировал эксперт.