Российского врача сутки не могли вывезти с места смерти из-за активности дронов ВСУ

Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога из-за атаки дрона ВСУ

Не выжившего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) врача сутки не могли вывезти из-за активности дронов в Белгородской области. О смерти медика сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, в селе Илек-Пеньковка украинский дрон вечером 4 февраля атаковал движущийся автомобиль, внутри которого находился врач-рентгенолог местной больницы. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

«К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти его появилась только сегодня», — пояснил Гладков.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 4 на 5 февраля сбила 95 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 36 единиц — уничтожили над Краснодарским краем.