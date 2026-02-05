Реклама

Россия
07:26, 5 февраля 2026Россия

Появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

Российская система ПВО в ночь с 4 на 5 февраля сбила 95 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 4 на 5 февраля сбила 95 украинских беспилотников. Эти подробности массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России появились в сообщении российского Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ пытались атаковать пять российских регионов — Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую области, Краснодарский край и Республику Крым. Больше всего дронов — 36 единиц — средства ПВО уничтожили над Кубанью.

Кроме того, 21 беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

О массированной атаке на Ростовскую область стало известно ранее, 5 февраля. По информации СМИ, под ударом оказались Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Азов.

