ВСУ массированно атаковали российский регион

Shot: Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированно атаковали Ростовскую область, сразу в нескольких городах региона слышны громкие взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, под ударом оказались Ростов, Таганрог, Батайск и Азов. По данным Shot, силы противовоздушной обороны уже ликвидировали более десяти воздушных целей. «Последний час в небе постоянно слышны звуки пролета БПЛА, а также раздаются многочисленные взрывы. Группы вражеских дронов летят со стороны Таганрогского залива», — говорится в сообщении.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область. По словам главы региона Евгения Балицкого, уничтожено более 30 беспилотников.