Запорожская область подверглась массированной атаке ВСУ

Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный удар по Запорожской области. Об этом в Telegram-канале рассказал глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Подразделения ПВО, военнослужащие вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку более 30 БПЛА», — сообщил губернатор. По его словам, никто не пострадал. Повреждений критически важной инфраструктуры и промышленных объектов также удалось избежать.

Балицкий предупредил, что угроза повторных атак сохраняется.

Ранее стало известно, что над регионами России за шесть часов было сбито 72 беспилотника.