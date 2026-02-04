Реклама

Россия
21:30, 4 февраля 2026Россия

Над регионами России за несколько часов уничтожили более 70 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 72 беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за шесть часов пытались атаковать регионы России. Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Об этом в среду, 4 февраля, передает РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, больше всего дронов было ликвидировано над акваторией Азовского моря — 24. Еще 23 летательных аппарата сбили в небе над Белгородской областью, 14 — над территорией Краснодарского края. Также противник попытался атаковать Республику Крым, где силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников.

Еще три дрона сбили в небе над Курской областью, два — над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что в российском приграничье бойцы группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник ВСУ FDG-33 VTOL.

