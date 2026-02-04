Над регионами России за несколько часов уничтожили более 70 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 72 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за шесть часов пытались атаковать регионы России. Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Об этом в среду, 4 февраля, передает РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, больше всего дронов было ликвидировано над акваторией Азовского моря — 24. Еще 23 летательных аппарата сбили в небе над Белгородской областью, 14 — над территорией Краснодарского края. Также противник попытался атаковать Республику Крым, где силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников.

Еще три дрона сбили в небе над Курской областью, два — над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что в российском приграничье бойцы группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник ВСУ FDG-33 VTOL.