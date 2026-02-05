Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 5 февраля 2026Экономика

Объем проданного из национальной кубышки золота оценили

В январе 2026-го Минфин продал более 5 тонн золота из ФНБ из-за дефицита бюджета
Вячеслав Агапов

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

В январе 2026 года Министерство финансов России продало из Фонда национального благосостояния (ФНБ) несколько миллиардов юаней и несколько тонн золота. Объем проданных запасов из национальной кубышки оценили в РИА Новости.

Согласно опубликованным на сайте министерства материалам, Минфин продал 8,43 миллиарда юаней и 5,147 тонны золота. Вырученные таким образом 154,57 миллиарда рублей перечислили на финансирование дефицита бюджета, следует из материалов на сайте министерства.

Ранее в Минфине заявили, что по итогам января 2026 года фактические поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов (нефти и газа) отстали от декабрьского прогноза на 17,4 миллиарда рублей. Речь идет о разнице между реальными поступлениями в бюджет и декабрьским прогнозом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok