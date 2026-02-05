Объем проданного из национальной кубышки золота оценили

В январе 2026-го Минфин продал более 5 тонн золота из ФНБ из-за дефицита бюджета

В январе 2026 года Министерство финансов России продало из Фонда национального благосостояния (ФНБ) несколько миллиардов юаней и несколько тонн золота. Объем проданных запасов из национальной кубышки оценили в РИА Новости.

Согласно опубликованным на сайте министерства материалам, Минфин продал 8,43 миллиарда юаней и 5,147 тонны золота. Вырученные таким образом 154,57 миллиарда рублей перечислили на финансирование дефицита бюджета, следует из материалов на сайте министерства.

Ранее в Минфине заявили, что по итогам января 2026 года фактические поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов (нефти и газа) отстали от декабрьского прогноза на 17,4 миллиарда рублей. Речь идет о разнице между реальными поступлениями в бюджет и декабрьским прогнозом.

