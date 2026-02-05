Реклама

17:32, 5 февраля 2026

Один из крупнейших центробанков мира пожаловался на туманное будущее

Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 2,15 процента
Кирилл Луцюк
Кристин Лагард

Кристин Лагард. Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пятый раз подряд не стал менять базовую ставку, оставив ее на уровне 2,15 процента. Об этом сообщается на его сайте.

Маржинальная и депозитная ставки также сохранили прежние значения: 2,4 и 2 процента соответственно. Регулятор констатировал, что экономика остается устойчивой в сложной глобальной обстановке, хотя и посетовал на неопределенное будущее, связанное с ситуацией в международной торговле.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард также отметила, что укрепление евро может привести к снижению инфляции выше текущих ожиданий, но предупредила, что дальнейшие трения в торговых отношениях могут нарушить цепочки поставок, сократить экспорт и ослабить потребление и инвестиции.

В связи с этим Bloomberg обратило внимание, что в конце 2025 года еврозона показала неожиданно хорошие результаты и должна выиграть от значительных государственных расходов Германии, а также от стремления региона к перевооружению. Однако риски растут.

В свою очередь, Банк Англии также решил не менять ключевую ставку, которая составила 3,75 процента. Однако это решение далось ему нелегко. За него проголосовали только пять из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Остальные ратовали за снижение.

