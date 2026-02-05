Банк Англии не без труда сохранил ключевую ставку

Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 3,75 %

Банк Англии не без труда сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75 процента годовых — как следует из заявления регулятора, решение поддержали пять из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как четверо высказались за то, чтобы снизить показатель до 3,5 процента.

Оставить ставку без изменений ЦБ решил на фоне роста инфляции в декабре до 3,4 процента с 3,2 процента в ноябре, тогда как ниже двухпроцентного таргета уровень роста цен в последний раз находился в сентябре 2024 года.

Банк Англии ожидает, что до двух процентов инфляция снизится уже в апреле, отмечая, что это будет связано в том числе с изменением цен на энергоносители. «На основе имеющихся данных банковская ставка, вероятно, будет снижена еще больше», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что масштаб и сроки дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития прогноза по поводу роста цен.

До этого стало известно, что из-за повышенной инфляции в ФРС США решили не продолжать цикл снижения учетной ставки, а в Австралии ставку повысили впервые с ноября 2023 года из-за того, что уровень инфляции во второй половине 2025-го удвоился.