Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 5 февраля 2026Экономика

Банк Англии не без труда сохранил ключевую ставку

Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 3,75 %
Дмитрий Воронин

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Банк Англии не без труда сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75 процента годовых — как следует из заявления регулятора, решение поддержали пять из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как четверо высказались за то, чтобы снизить показатель до 3,5 процента.

Оставить ставку без изменений ЦБ решил на фоне роста инфляции в декабре до 3,4 процента с 3,2 процента в ноябре, тогда как ниже двухпроцентного таргета уровень роста цен в последний раз находился в сентябре 2024 года.

Банк Англии ожидает, что до двух процентов инфляция снизится уже в апреле, отмечая, что это будет связано в том числе с изменением цен на энергоносители. «На основе имеющихся данных банковская ставка, вероятно, будет снижена еще больше», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что масштаб и сроки дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития прогноза по поводу роста цен.

До этого стало известно, что из-за повышенной инфляции в ФРС США решили не продолжать цикл снижения учетной ставки, а в Австралии ставку повысили впервые с ноября 2023 года из-за того, что уровень инфляции во второй половине 2025-го удвоился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие диалога с США по ДСНВ

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

    Тысячи «львиных грив» вынесло на пляж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok