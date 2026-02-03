В Австралии повысили ключевую ставку в ответ на удвоение инфляции

ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до 3,85 % годовых

Центробанк Австралии впервые с ноября 2023 года повысил ключевую процентную ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 3,85 процента. Об этом сообщает AFP.

«Хотя инфляция существенно снизилась с пика в 2022 году, она значительно выросла во второй половине 2025 года», — говорится в заявлении регулятора по поводу принятого в ответ на это решения. Журналисты в свою очередь отметили, что многие австралийские домохозяйства по-прежнему обременены высокими ценами на продукты питания, топливо и, особенно, жилье.

Инфляция в Австралии достигла в декабре 2022 года максимальных за долгое время 7,8 процента после чего начала снижаться, составив через два года 2,4 процента. На фоне этого ЦБ в начале 2025-го осуществил первое с 2020 года снижение ставки. К июню рост цен в стране замедлился до 1,9 процента, но за вторую половину прошлого года удвоился, составив в декабре 3,4 процента, а в январе 2026-го уже 3,8 процента.

На фоне этого совет по денежно-кредитной политике банка Австралии заявил, что инфляция «вероятно, останется выше целевого уровня еще некоторое время».

На прошлой неделе также стало известно, что из-за повышенной инфляции в ФРС США решили не продолжать цикл снижения учетной ставки.