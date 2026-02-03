Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:48, 3 февраля 2026Экономика

В Австралии повысили ключевую ставку в ответ на удвоение инфляции

ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до 3,85 % годовых
Дмитрий Воронин

Фото: David Gray / Reuters

Центробанк Австралии впервые с ноября 2023 года повысил ключевую процентную ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 3,85 процента. Об этом сообщает AFP.

«Хотя инфляция существенно снизилась с пика в 2022 году, она значительно выросла во второй половине 2025 года», — говорится в заявлении регулятора по поводу принятого в ответ на это решения. Журналисты в свою очередь отметили, что многие австралийские домохозяйства по-прежнему обременены высокими ценами на продукты питания, топливо и, особенно, жилье.

Инфляция в Австралии достигла в декабре 2022 года максимальных за долгое время 7,8 процента после чего начала снижаться, составив через два года 2,4 процента. На фоне этого ЦБ в начале 2025-го осуществил первое с 2020 года снижение ставки. К июню рост цен в стране замедлился до 1,9 процента, но за вторую половину прошлого года удвоился, составив в декабре 3,4 процента, а в январе 2026-го уже 3,8 процента.

На фоне этого совет по денежно-кредитной политике банка Австралии заявил, что инфляция «вероятно, останется выше целевого уровня еще некоторое время».

На прошлой неделе также стало известно, что из-за повышенной инфляции в ФРС США решили не продолжать цикл снижения учетной ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Москвичам пообещали аномально морозный день

    Бузова заявила о своей сверхспособности

    Власти рассказали о нападении на школу в Уфе

    Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

    ФСБ раскрыла готовившего взрыв в Подмосковье на объекте энергетики иностранца

    Обстановка возле российской школы после нападения попала на видео

    Турист забрался на крышу самолета, станцевал танец и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok