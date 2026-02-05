Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 5 февраля 2026Силовые структуры

Оглашен приговор планировавшей подрыв представителя командного состава ВС России

Обвиняемой в покушении на высокопоставленного военного ВС РФ дали 17 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил обвиняемую в покушении на представителя командного состава Вооруженных сил (ВС) России к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Фигурантка работала по заданию представителей Украины. Она готовила подрыв высокопоставленного военнослужащего Российской армии. Женщина признана виновной. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденная находилась во взаимодействии с представителем украинской разведки. В ноябре 2024 года она по его указанию приехала в Ростов-на-Дону и вместе со своей знакомой изготовила самодельное взрывное устройство. Кроме того, фигурантка открыто следила за маршрутом передвижения, местом жительства и автомобильной парковкой одного из представителей командного состава ВС России. За это сотрудник украинской разведки обещал ей денежное вознаграждение, помощь в побеге из России и обеспечение условий проживания за границей.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Донецкой народной республики за попытку покушения на высокопоставленного офицера Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok