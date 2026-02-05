Оглашен приговор планировавшей подрыв представителя командного состава ВС России

Обвиняемой в покушении на высокопоставленного военного ВС РФ дали 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил обвиняемую в покушении на представителя командного состава Вооруженных сил (ВС) России к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Фигурантка работала по заданию представителей Украины. Она готовила подрыв высокопоставленного военнослужащего Российской армии. Женщина признана виновной. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденная находилась во взаимодействии с представителем украинской разведки. В ноябре 2024 года она по его указанию приехала в Ростов-на-Дону и вместе со своей знакомой изготовила самодельное взрывное устройство. Кроме того, фигурантка открыто следила за маршрутом передвижения, местом жительства и автомобильной парковкой одного из представителей командного состава ВС России. За это сотрудник украинской разведки обещал ей денежное вознаграждение, помощь в побеге из России и обеспечение условий проживания за границей.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Донецкой народной республики за попытку покушения на высокопоставленного офицера Минобороны.