Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:13, 5 февраля 2026Из жизни

Отец накормил трехлетнюю дочь крысиным ядом из-за нежелания платить алименты

В Германии отец накормил дочь крысиным ядом из-за нежелания платить алименты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, который накормил трехлетнюю дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты. О происшествии пишет немецкая газета Bild.

По данным следствия, гражданин Афганистана засунул дочери в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия. Ребенок проглотил вещество, после чего ему стало плохо. Заметив это, мать сразу вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти девочку.

Как считает обвинение, мужчина планировал преступление несколько недель, изучая информацию о воздействии ядов на человека. Причиной его поступка стало нежелание платить алименты.

Ранее житель Красноярского края накормил сына непригодными к употреблению домашними котлетами. Мальчик отравился, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В МИД России раскрыли роль Европы в переговорах по Украине

    Загадочные человеческие останки нашли в отдаленной пещере

    Раскрыто влияние «Оземпика» на работу сердца

    ВСУ выпустили ракеты по Белгороду

    На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

    «Флот был обезглавлен». 45 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил их багаж?

    Дмитриев жестко ответил на скандал вокруг Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok