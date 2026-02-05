Отец накормил трехлетнюю дочь крысиным ядом из-за нежелания платить алименты

В Германии отец накормил дочь крысиным ядом из-за нежелания платить алименты

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, который накормил трехлетнюю дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты. О происшествии пишет немецкая газета Bild.

По данным следствия, гражданин Афганистана засунул дочери в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия. Ребенок проглотил вещество, после чего ему стало плохо. Заметив это, мать сразу вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти девочку.

Как считает обвинение, мужчина планировал преступление несколько недель, изучая информацию о воздействии ядов на человека. Причиной его поступка стало нежелание платить алименты.

