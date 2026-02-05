Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

Бывшую участницу шоу «Пацанки» Анастасию Кузнецову госпитализировали с инфарктом

Бывшая участница шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Анастасия Кузнецова попала в больницу с инфарктом. Об этом сообщили ее близкие в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что Кузнецовой стало плохо 31 января: она пожаловалась на боли в грудной клетке и трудности с дыханием. Прибывшие на вызов врачи диагностировали у звезды «Пацанок» инфаркт, ее срочно госпитализировали.

В больнице Кузнецовой провели операцию, во время которой ей установили стент — конструкцию, открывающую закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца.

Кузнецова снималась во втором сезоне шоу «Пацанки». Она дошла до финала, но в итоге проиграла участнице проекта Татьяне Бурой.

Ранее стало известно, что участницу седьмого сезона «Пацанок» Диану Янголенко приговорили к шести годам тюрьмы. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.