Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

Путин: Глубинная Россия не раз вставала на защиту Москвы

Президент России Владимир Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для того, чтобы встать на защиту Москвы. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия Года единства народов России, передает ТАСС.

Путин напомнил, что на протяжении истории от Смутного времени до Великой Отечественной войны с Россией происходили разные драматические события. «Абсолютным феноменом является то, что во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общероссийской государственности», — обозначил президент.

Глава государства подчеркнул, что захватчики, которые в разные времена вторгались в Россию, всегда были объединены желанием наживы и потребностью «оттяпать что-то», «разрушить и захватить», в то время как российский народ проявлял другие качества — стремление сохранить общую землю, традиции и культуру. «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что единство народов России лежит в основе побед страны. В подтверждение своих слов он рассказал о случаях, когда участники специальной военной операции даже при разнице в этносе и религии называют друг друга братьями.