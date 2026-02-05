Реклама

16:07, 5 февраля 2026Россия

Путин назвал основу для победы России

Путин: Единство народов России лежит в основе побед страны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Единство народов России лежит в основе побед страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Выступая на церемонии открытия Года единства народов России, глава государства подчеркнул, что страну всегда объединяло стремление сохранить общую землю, культуру и традиции.

«Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед», — обозначил Путин.

В подтверждение своих слов президент рассказал о случаях, когда участники специальной военной операции (СВО) даже при разнице в этносе и религии называют друг друга братьями.

«Это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство, которое является самым мощным и самым сильным», — заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал единство народов одним из столпов российского государства.

