Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

Минобороны: ВСУ запускают маленькие БПЛА, а следом — большие ударные дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сначала запускают маленькие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а следом — большие ударные дроны. Тактику противника по запуску беспилотников по регионам России раскрыли в официальном Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ совершают атаки с территории Сумской и Харьковской областей — сначала запускают маленькие БПЛА, а затем большие ударные дроны, которые обладают высокой скоростью и дальностью полета.

Бойцы в приграничье сбивают украинские дроны из танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

«Стоим на рубеже, охраняем небо. Противодействие БПЛА у нас идет. Не мог спокойно смотреть, как по Рыльску бьют, по Льгову. [Из задач] запомнился большой беспилотник, он шел низко, боевая часть у него была серьезная. Попадание было в бок, в хвост и в топливный отсек. Не пропустили вглубь страны», — рассказал боец мобильной огневой группы добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Чех.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 4 на 5 февраля сбила 95 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 36 единиц — уничтожили над Кубанью.