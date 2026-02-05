Реклама

11:59, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Рекламные затраты иностранцев в российский магазин увеличились в пять раз

Рекламные инвестиции иностранцев в RuStore за 2025 год превысили 400 млн руб.
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Почти в пять раз за прошедший год вырос объем рекламных инвестиций иностранных разработчиков в российском магазине приложений RuStore. По данным из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру», в общей сложности в рекламу и специальные проекты в 2025-м зарубежные разработчики вложили 400 миллионов рублей.

Лидером по рекламным инвестициям оказался Китай. На долю компаний этой страны приходится около 70 процентов всех иностранных инвестиций в продвижение за последние два года. При этом сильнее всего интерес вырос к жанру головоломок — затраты на него выросли на 25 процентов по сравнению с 2024 годом. Также рост показали аркады и экшен-игры.

Уточняется, что выручка китайских компаний в RuStore увеличилась в 18 раз по сравнению с прошлым годом, а средний чек покупки в китайских играх оказался на уровне 600 рублей.

«Стабильные показатели стоимости привлечения и монетизации делают российский рынок привлекательным для разработчиков. После интеграции с RuStore наша выручка выросла более чем на 25 процентов», — отметил представитель компании Efun, разработчик игры Athena.

Также отмечается, что впервые в топ-5 по объему затрат вошел Сингапур. Среди новых рекламодателей в том числе появились представители из Южной Кореи и Вьетнама.

