Решение Европы поддержать местных производителей назвали рискованным

FT: Европейской промышленности будет трудно без азиатских поставщиков

Инициатива о приоритете местной продукции лишь ухудшит экономику Евросоюза (ЕС). Рискованным план «покупай европейское» назвали опрошенные газетой Financial Times (FT) эксперты.

Еврокомиссия планирует представить в феврале Industrial Accelerator Act (Закон об ускорении развития промышленности — прим. «Ленты.ру»). Согласно иницитиве, в госконтрактах в военной, цифровой и промышленной сфере приоритет будет отдаваться европейской продукции. Кроме того, государственные субсидии в ряде стратегически важных областей собираются выдавать лишь тем производителям, у которых используется определенный минимум деталей европейского производства.

В то же время, предупреждают собеседники издания, местной промышленности будет трудно справиться без азиатских поставщиков. В отсутствие конкуренции ситуация на рынке в ЕС может только ухудшиться.

«Поддержание этой европейской цепочки поставок сейчас затруднительно ... Мы наблюдаем растущие цены ..., расходы на оплату труда. Так что это затруднительно, тогда как со стороны Китая мы видим более дешевые возможности и варианты», — отметил один из менеджеров французской компании Veolia.

В перспективе инициатива ЕК может привести к росту издержек, нарушению конкуренции на рынке и отпугиванию торговых партнеров. Как заявил министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса, этот закон скорее замедлит торговлю, чем облегчит ее.

О намерении ЕК поддержать местную промышленность стало известно в середине февраля. Планируется, что комиссия предложит ряд новых условий, которые обеспечат приоритет для местных компаний при принятии инвестиционных решений государствами-членами ЕС и иностранными фирмами, что противоречит философии свободной торговли, которая десятилетиями определяла политику объединения.