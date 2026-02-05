Реклама

Экономика
12:16, 5 февраля 2026

Россия захватила рынок импортной индейки одной из стран БРИКС

ГТУ КНР: Россия оказалась главным поставщиком индейки в Китай
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2025 году Китай импортировал 14,8 тысячи тонн индейки, на 40,5 миллиона долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало РИА Новости.

При этом 90 процентов поставок в физическом выражении оказались российскими. Речь идет о 13,2 тысячи тонн, за которые китайская сторона заплатила 35,3 миллиона долларов.

На второй позиции расположилось Чили. В 2025 году эта южноамериканская страна экспортировала в Китай 1,5 тысячи тонн индейки на 5,2 миллиона долларов.

По данным «Агроэкспорта», с января по октябрь 2025 года экспорт мяса птицы из России в Китай вырос на 15 процентов, до 134 тысяч тонн в натуральном выражении и на 10 процентов, до 381 миллиона долларов, — в стоимостном.

По итогам первых семи месяцев прошлого года суммарные объемы поставок мяса птицы из России за границу поднялись на 23 процента год к году в натуральном выражении и достигли 262 тысяч тонн.

