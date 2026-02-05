Реклама

17:29, 5 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о «гниении мозга» из-за одной привычки

Психолог Свинцова: Бесконтрольное использование соцсетей повышает риск депрессии
Наталья Обрядина
Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Длительный просмотр коротких роликов в социальных сетях разрушителен для здоровья психики и мозга, заявила клинический психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова. Об этой опасности она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Свинцова рассказала, что привычка бесконтрольно смотреть видео в соцсетях создает серьезную нагрузку на мозг человека, провоцирует его «гниение» и формирует психологическую зависимость. «Соцсети стимулируют повышенную выработку гормонов удовольствия, что нарушает работу областей мозга, отвечающих за эмоции, внимание и принятие решений, а также влияет на процесс многозадачности. Частая смена деятельности в интернете ухудшает способность мозга фильтровать помехи и запоминать информацию», — объяснила психолог.

Кроме того, по словам Свинцовой, чем больше времени человек проводит в социальных сетях, тем выше у него риск развития депрессии и других психических расстройств. Также социальные сети могут делать людей более несчастными и снижать их качество жизни из-за чувства зависти, возникающего при просмотре чужого контента.

Чтобы избежать подобных проблем, психолог рекомендовала время от времени проводить частичную «цифровую детоксикацию».

Ранее невролог Владимир Мартынов перечислил продукты, которые улучшают работу головного мозга. С этой целью он посоветовал добавить в рацион яйца и темный шоколад.

