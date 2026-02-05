Реклама

Экономика
14:31, 5 февраля 2026

Россиянам назвали плюсы переезда из города в деревню

Депутат Говырин: Переехать в деревню помогут ипотека и гранты на фермерство
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Бросить город и уехать в деревню помогут такие государственные программы, как сельская ипотека и гранты на старт фермерского хозяйства. О том, как переезд в деревню становится реальной экономической возможностью, RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что сельская ипотека дается под 3 процента годовых, первоначальным взносом от 20 процентов и сроком до 25 лет. Программа действует бессрочно и ориентирована на тех, кто готов не просто купить дом в деревне, а закрепиться там — работать, регистрироваться и жить постоянно.

Также существуют гранты на старт фермерского хозяйства — программа «Агростартап», которая позволяет получить до 5 миллионов рублей на запуск своего дела. Также существует грант «Агротуризм». Им могут воспользоваться россияне, которые хотят сочетать сельское хозяйство со сферой туризма.

Ранее россияне признались, что были бы не против поучаствовать в жилищной программе как в Италии, где продают ветхие дома за один евро. О желании купить заброшенный дом за символические деньги рассказал 51 процент участвовавших в опросе.

