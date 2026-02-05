Россияне полностью проигнорировали призыв помочь попавшим в беду соседям

Мэр Бодайбо Юмашев: Никто из горожан не захотел помочь попавшим в беду соседям

Никто из жителей города Бодайбо Иркутской области не захотел помочь с жильем попавшим в беду соседям — оставшимся без тепла семьям с детьми-инвалидами и одиноким пожилым людям. О том, что бодайбинцы полностью проигнорировали соответствующий призыв, сообщил мэр города Евгений Юмашев, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, он опубликовал к бодайбинцам призыв помочь с размещением перечисленных категорий, однако за день администрации не поступило ни одного предложения от горожан. Он добавил, что некоторые из жителей Бодайбо даже подняли цены на сдаваемое посуточно жилье.

«К сожалению, за весь день не поступило ни одного предложения. Это горько осознавать. Особенно на фоне того, что некоторые собственники, сдающие жилье посуточно, в этой ситуации резко взвинтили цены», — рассказал он. Юмашев повторил призыв к живущим в домах с теплом бодайбинцам и попросил их подумать, о размещении уязвимых категорий горожан у себя.

«Может, у вас есть пустующая комната, квартира у родственников или просто возможность потесниться на несколько дней? Наш муниципальный жилой фонд исчерпан», — отметил Юмашев.

Тепло в части Бодайбо пропало еще 29 января, аварию объяснили перемерзанием водовода. В результате из строя вышли четыре городские котельные. Без отопления остались больше 140 домов, число отключенных потребителей насчитывало 1,3 тысячи. Горожане не исключают, что им придется жить без тепла до весны.