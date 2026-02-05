Реклама

10:58, 5 февраля 2026Россия

Россиянин неделю наказывал десятилетнего пасынка при помощи металлической цепи

Житель Пермского края неделю продержал пасынка на цепи за попрошайничество
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае житель Краснокамска неделю продержал пасынка на трехметровой металлической цепи, пристегнутой к ножке кровати навесным замком. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Краснокамского городского суда.

Как следует из материалов дела, в июле 2025 года мальчик начал допоздна гулять с сомнительной компанией и попрошайничать. Чтобы отучить ребенка от бродяжничества, отчим решил на несколько дней приковать его к кровати. В конце лета мужчина повторил наказание.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы. Сам отчим мальчика считает, что действовал с благими намерениями. По его словам, еды и воды ребенка не лишали, а длина цепи позволяла передвигаться по дому.

Ранее в Кизилюрте Республики Дагестан местная жительница приковала 15-летнюю дочь к батарее после жалобы на групповое изнасилование. Как стало известно, мать и дядя девочки посчитали, что она опозорила семью. В заключении школьница провела три дня, почти не получая еды.

