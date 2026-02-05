Россиянин пойдет под суд за фотографии в Крыму

В Крыму осудят мужчину, работавшего на иностранную разведку

В Крыму осудят мужчину, работавшего на иностранную разведку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, мужчина, являясь противником специальной военной операции (СВО), в 2023 году вступил в контакт с представителем украинской спецслужбы и высказал ему свою готовность помогать в деятельности против России.

В июле 2024 года по заданию куратора он провел съемку временной стоянки военной техники и личного состава национальной гвардии РФ. Затем полученную информацию отправил в чат-бот иностранной спецслужбы.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправные действия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

