19:07, 5 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина посадили на 18 лет за башмак

Москвич Маковский получил 18 лет за подготовку теракта на ж/д по заданию Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 57-летнего жителя Москвы Николая Маковского (внесен в РФ перечень террористов) за подготовку теракта на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Судебный процесс над москвичом проходил в закрытом режиме. Он признан виновным в госизмене, участии в террористическом сообществе и приготовлению к совершению теракта. Первые три года из назначенного срока Маковский проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Сам он вину не признает, настаивая на сфабрикованном деле.

Суд установил, что москвич в январе 2024 года вступил в террористическое сообщество, созданное Главным управлением разведки Минобороны Украины. Ему поручили установить на рельсы у станции 309-й километр в подмосковном Домодедово сбрасывающий башмак, что привело бы к крушению подвижного состава поезда.

Маковский получил от представителя Киева башмак и закопал его в подмосковном Дзержинске. В начале января 2025 года он вернулся к тайнику, чтобы убедиться в сохранности башмака, там же его схватили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Они подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов, за обещание вознаграждения в 15 тысяч рублей.

