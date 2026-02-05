Россиянка положила в багаж наркотическое растение от сглаза и попалась в аэропорту Москвы

Пассажирка прилетевшего в Россию из Таджикистана самолета положила в багаж наркотическое растение от сглаза и попалась таможенникам. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что женщина прибыла в московский аэропорт Жуковский из Душанбе. Во время прохождения «зеленого коридора»

ее выбрали для случайного досмотра. Таможенники нашли на дне чемодана путешественницы необычные растения. Она объяснила, что с их помощью хотела защитить себя от сглаза.

Экспертиза установила, что растение содержит психоактивное вещество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду психотропных веществ. Пассажирке может грозить до семи лет заключения или штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянки приехали из Таиланда с саженцами для дачи и нарвались на штраф. Выяснилось, что в багаже они пытались провезти 15 килограммов растений.