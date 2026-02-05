Реклама

08:13, 5 февраля 2026

Россиянка совершила кровавое преступление из-за страха попасть в рабство

В Якутии женщина убила родственника, решив, что ее хотят продать в рабство
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Pixabay

В Якутии суд приговорил к 10 годам колонии общего режима 52-летнюю местную жительницу, которая совершила кровавое преступление из-за страха попасть в рабство. Об этом пишет «Комсомольская правда» — Якутия».

По версии следствия, 20 сентября 2025 года в поселке Чульман женщина выпивала с двумя дальними родственниками. В ходе застолья у нее возникло бредовое убеждение, что мужчины собираются продать ее в рабство. Поддавшись этому навязчивому состоянию, женщина вышла на лестничную площадку и нанесла каждому из собутыльников удар кухонным ножом в спину.

32-летний мужчина не выжил, а 62-летнего родственника спасли соседи, вовремя вызвавшие скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудят мужчину за расправу над товарищем осколком бутылки.

